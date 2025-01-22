Лукашенко сказал про неоценимый вклад в искусство народной артистки Талызиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 января 2025 года поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с днем рождения и сказал про неоценимый вклад в искусство. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении заметил, что выдающаяся актриса на протяжении многих лет дарит преданным поклонникам удивительное творчество, а также радость встреч с высоким актерским мастерством. Глава государства подчеркнул: благодаря исключительному таланту, трудолюбию Талызина внесла неоценимый вклад в сохранение, приумножение лучших традиций советского и российского искусства.
Президент отметил, что народную артистку знают и ценят в Беларуси как давнего и доброго друга страны. Вместе с тем он выразил уверенность, что многогранная деятельность артистки и далее будет способствовать укреплению культурных связей между братскими странами.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к дипломатам, напомнив про важнейшие задачи.
Тем временем начинавшая в Минске певица Алена Свиридова показала своего избранника, который на 14 лет ее моложе: «Алена штамп в паспорт ставить не спешит!».
Кстати, начинавшая в Минске актриса Юлия Высоцкая показала фото с венчания с Андреем Кончаловским: «Вместе мы уже целую вечность!».