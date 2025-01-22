Разработаны новые методы очистки почв от нефти с помощью бактерий

В почве содержится некоторое количество бактерий, способных разрушать нефть. Их можно выделить из загрязненного грунта, очистить в лаборатории, размножить и внести в почву или же внести не их, а поверхностно-активные вещества (ПАВ, биосурфактанты), которые они выделяют.