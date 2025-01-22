Разработаны новые методы очистки почв от нефти с помощью бактерий

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) разработали инновационные методы очистки почв, загрязненных нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Основой технологий биоремедиации нефтезагрязненных почв являются бактерии-биодеструкторы, углеводороды, а также производимые ими биосурфактанты — поверхностно-активные вещества (ПАВ). Эти вещества играют ключевую роль в процессе очистки, так как обладают уникальными свойствами», — рассказала член авторского коллектива, старший преподаватель кафедры биотехнологии Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Лилия Бикташева.
В почве содержится некоторое количество бактерий, способных разрушать нефть. Их можно выделить из загрязненного грунта, очистить в лаборатории, размножить и внести в почву или же внести не их, а поверхностно-активные вещества (ПАВ, биосурфактанты), которые они выделяют.
«Благодаря эмульгирующим свойствам и способности снижать поверхностное натяжение воды биосурфактанты значительно повышают доступность микроорганизмов-деструкторов, которые содержатся в почве в небольшом количестве. Иными словами, когда мы вносим в почву ПАВ, нефть эмульгирует, распадаясь на шарики. В таком состоянии бактериям легче ее перерабатывать», — рассказала Бикташева.
Лабораторные эксперименты, проведенные в КФУ, подтвердили эффективность инновационного метода: содержание углеводородов в почве снизилось на 35% после применения однопроцентного раствора биосурфактантов, вырабатываемых бактериями рода Nocardiopsis. В качестве питательных субстратов для микроорганизмов предложено использовать отходы сельского хозяйства и пищепрома. Результаты исследований опубликованы в журнале Microbiology Research.