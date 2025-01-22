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В Волгоградской области 22 января жители услышат звуки сирены

Во всех муниципальных образованиях региона, кроме Волгограда, пройдет плановое тестирование системы оповещения населения.

Как сообщают в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в среду, 22 января, с 10.00 до 11.00 во всех муниципальных образованиях Волгоградской области, за исключением Волгограда, состоится тестирование системы оповещения населения.

Жителей просят не беспокоиться, это мероприятие плановое. Тестирование будет осуществляться с использованием электросирен, громкоговорителей и других технических средств без вмешательства в телерадиоканалы.

Напомним, что новая система информирования была внедрена в регионе в 2021 году на базе комплекса технических средств оповещения с использованием цифровых сетей связи и является частью системы обеспечения безопасности и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

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