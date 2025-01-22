В Волгоградской области 22 января жители услышат звуки сирены

Как сообщают в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в среду, 22 января, с 10.00 до 11.00 во всех муниципальных образованиях Волгоградской области, за исключением Волгограда, состоится тестирование системы оповещения населения.
Жителей просят не беспокоиться, это мероприятие плановое. Тестирование будет осуществляться с использованием электросирен, громкоговорителей и других технических средств без вмешательства в телерадиоканалы.
Напомним, что новая система информирования была внедрена в регионе в 2021 году на базе комплекса технических средств оповещения с использованием цифровых сетей связи и является частью системы обеспечения безопасности и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».