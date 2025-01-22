В Волгоградской области 22 января жители услышат звуки сирены

Как сообщают в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в среду, 22 января, с 10.00 до 11.00 во всех муниципальных образованиях Волгоградской области, за исключением Волгограда, состоится тестирование системы оповещения населения.