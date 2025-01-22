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Впервые в мире получено потомство из эмбрионов, замороженных в период диапаузы

Специалисты отметили, что это важно для процессов восстановления популяций редких видов животных.

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске впервые в мире смогли получить животное потомство из эмбрионов, замороженных в период диапаузы, когда эмбрион приостанавливает развитие перед попаданием в матку. Об этом сообщили в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН.

Эмбриональная диапауза — это механизм, позволяющий эмбриону млекопитающих приостановить развитие, обычно на стадии раннего развития, незадолго до имплантации в матку. В трудных условиях такая пауза необходима, чтобы повысить выживаемость плода и матери. Диапауза может длиться недели или месяцы, пока условия не станут более благоприятными для продолжения развития.

«Ученые Института цитологии и генетики СО РАН первыми в мире сумели получить потомство из эмбрионов, замороженных в период диапаузы. Эту стадию эмбрионального развития проходят многие млекопитающие. И полученный результат имеет существенное значение для использования современных репродуктивных технологий в деле сохранения редких и исчезающих видов животных», — говорится в сообщении.

Ученые хранили эмбрионы на территории криохранилища Института цитологии и генетики СО РАН, которое нужно для надежного хранения биологического материала. Ранее ученые получили систему визуализации — программно-аппаратный комплекс CYTATION 5. Он позволяет вести непрерывное наблюдение за развитием эмбрионов лабораторных животных на самых ранних стадиях развития, оценивать их потенциальную жизнеспособность и делать целенаправленный отбор для хранения и размножения на основе этой оценки.

В результате манипуляций, которые проводились с эмбрионами, замороженными в период диапаузы, в лаборатории ИЦИГ СО РАН на свет появилось потомство мышей. Как пояснили в институте, достигнутый результат важен для процессов восстановления популяций редких видов животных.