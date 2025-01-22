Незаконно возведенный ларек снесли в центре Иркутска

В центре Иркутска снесли незаконно установленный ларек. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области, с бизнесмена, которому принадлежал павильон, взыскали пять тысяч рублей и привлекли к административной ответственности. Также ему ограничили в праве выезда из страны.