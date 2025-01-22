Незаконно возведенный ларек снесли в центре Иркутска

В центре Иркутска снесли незаконно установленный ларек. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области, с бизнесмена, которому принадлежал павильон, взыскали пять тысяч рублей и привлекли к административной ответственности. Также ему ограничили в праве выезда из страны.
— В рамках исполнительного производства приставом рассчитана неустойка в пользу администрации г. Иркутска за неисполнение судебного акта, которая составила 608 тысяч рублей, — поделились в ГУФССП региона.
Предприниматель погасил всю сумму долга и снес несанкционированный ларек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске идет всесторонняя проверка из-за сноса аварийного дома вместе с жильцами. Администрация города не давала разрешения на демонтаж.