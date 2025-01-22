Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники Ростовской области примут участие во Всемирной олимпиаде «Великая Победа»

Донских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «Великая Победа».
Источник: Комсомольская правда

Донских школьников приглашают поучаствовать во Всемирной олимпиаде «Великая Победа». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Олимпиада стартует 25 февраля.

Задания рассчитаны на детей от 10 до 18 лет. Они разделены по уровням сложности и включают вопросы на эрудицию и углубленное знание истории. Олимпиада проходит в три этапа: с 25 февраля по 21 марта, с 24 марта по 11 апреля пройдет второй этап олимпиады, а 6 мая в Москве состоится финальный тур.

Отметим, что ребята, которые примут участие в очном этапе, будут приглашены на Парад Победы, который пройдет на Красной площади, а также получат призы.