Школьники Ростовской области примут участие во Всемирной олимпиаде «Великая Победа»

Донских школьников приглашают поучаствовать во Всемирной олимпиаде «Великая Победа». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Олимпиада стартует 25 февраля.
Задания рассчитаны на детей от 10 до 18 лет. Они разделены по уровням сложности и включают вопросы на эрудицию и углубленное знание истории. Олимпиада проходит в три этапа: с 25 февраля по 21 марта, с 24 марта по 11 апреля пройдет второй этап олимпиады, а 6 мая в Москве состоится финальный тур.
Отметим, что ребята, которые примут участие в очном этапе, будут приглашены на Парад Победы, который пройдет на Красной площади, а также получат призы.