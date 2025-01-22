Школьники Ростовской области примут участие во Всемирной олимпиаде «Великая Победа»

Задания рассчитаны на детей от 10 до 18 лет. Они разделены по уровням сложности и включают вопросы на эрудицию и углубленное знание истории. Олимпиада проходит в три этапа: с 25 февраля по 21 марта, с 24 марта по 11 апреля пройдет второй этап олимпиады, а 6 мая в Москве состоится финальный тур.