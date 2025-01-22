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Главные новости 22 января 2025 года

Последние новости за сегодня — 22 января 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 января 2025 года.

Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным, но пригрозил новыми санкциями

Источник: РИА "Новости"

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным «в любое время, когда они захотят». При этом он допустил введение новых ограничений в отношении России, если власти страны откажутся от урегулирования конфликта на Украине.

Талибы отказались возвращать американское оружие

Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) намерено проигнорировать призыв президента США Дональда Трампа о возвращении американского оружия на сумму $7 млрд. Талибы заявили, что Пентагон должен дополнительно их вооружить для борьбы с «Исламским государством» (ИГ; запрещена в России).

Экс-премьер Великобритании Сунак нашел новую работу

Источник: AP 2024

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак займется исследовательской работой в двух университетах в США и Великобритании. По совместительству политик устроился в Оксфорд и Стэнфорд. В Оксфордском университете Сунака включили в команду Школы госуправления бизнесмена Леонарда Блаватника.

Сирия расторгла соглашение с компанией из РФ об управлении портом Тартус

Источник: РИА "Новости"

Новый сирийские власти аннулировали инвестиционный договор об управлении морским портом Тартус с российской компанией «Стройтрансгаз». Соглашение на срок 49 лет было заключено в 2019 году. Порт работал со слабой нагрузкой из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг.

Трамп инициировал создание компании для развития ИИ

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании StarGate, которая займется разработкой искусственного интеллекта. Первоначальные инвестиции в развитие предприятия составят $500 млрд. Развитие технологии поручат разработчикам программ ИИ OpenAI.

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