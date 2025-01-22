Главные новости 22 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 января 2025 года.
Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным, но пригрозил новыми санкциями
Талибы отказались возвращать американское оружие
Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) намерено проигнорировать призыв президента США Дональда Трампа о возвращении американского оружия на сумму $7 млрд. Талибы заявили, что Пентагон должен дополнительно их вооружить для борьбы с «Исламским государством» (ИГ; запрещена в России).
Экс-премьер Великобритании Сунак нашел новую работу
Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак займется исследовательской работой в двух университетах в США и Великобритании. По совместительству политик устроился в Оксфорд и Стэнфорд. В Оксфордском университете Сунака включили в команду Школы госуправления бизнесмена Леонарда Блаватника.
Сирия расторгла соглашение с компанией из РФ об управлении портом Тартус
Новый сирийские власти аннулировали инвестиционный договор об управлении морским портом Тартус с российской компанией «Стройтрансгаз». Соглашение на срок 49 лет было заключено в 2019 году. Порт работал со слабой нагрузкой из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг.
Трамп инициировал создание компании для развития ИИ
Президент США Дональд Трамп объявил о создании компании StarGate, которая займется разработкой искусственного интеллекта. Первоначальные инвестиции в развитие предприятия составят $500 млрд. Развитие технологии поручат разработчикам программ ИИ OpenAI.