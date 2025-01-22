Еще одна дорога станет платной в Казахстане

«Автодорога, соединяющая города Кызылорда и Аральск, станет платной для автобусов и грузового автотранспорта. Точнее — участок автодороги протяженностью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории. Система взимания платы на данном участке начнет функционировать уже с 26 января 2025 года», — говорится в сообщении организации.
Отмечается, что на участке Кызылорда-Аральск автодороги республиканского значения «граница РФ (Самара) — Шымкент» уже установлены 6 арок контроля и центр по работе с клиентами.
«Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения. Также ситуацию на участке можно будет мониторить онлайн, на сайте www.kaztoll.kz в разделе’Онлайн-трансляция».
При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная «открытая» система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки«, — добавили в “КазАвтоЖол”.
Оплата за проезд будет производиться безналичным способом.
Стоимость проезда в одном направлении составит:
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате — 2840 тенге, по постоплате — 3330 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате — 5750 тенге, по постоплате — 6740 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате — 5750 тенге, по постоплате — 6740 тенге; — 10 100 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате — 11 470 тенге, по постоплате — 13 470 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате — 14 290 тенге, по постоплате — 16 830 тенге.
А вот владельцы легкового транспорта, как заверили в «КазАвтоЖол», смогут пользоваться дорогой Кызылорда — Аральск бесплатно. Для удобства местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.
Собранные средства будут направлять на самофинансирование дороги.