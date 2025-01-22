Еще одна дорога станет платной в Казахстане

При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная «открытая» система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки«, — добавили в “КазАвтоЖол”.