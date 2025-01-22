После аудита КСП уволен ректор Приморского института развития образования

В частности, проверка показала, что в 2023 году за счет средств субсидий отремонтирован и оснащен необходимым оборудованием Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус», расположенный во Владивостоке, по ул. Спиридонова, 9. На данный момент он является структурным подразделением ПК ИРО. В своих рекомендациях КСП отмечает целесообразность преобразования «Сириуса» в самостоятельное учреждение допобразования, учитывая специфику его деятельности. Также аудиторы отмечают отсутствие в центре системы структурированной кабельной сети с системой контроля и управления доступом и системой видеонаблюдения. На ее создание требуется порядка 32 млн рублей.