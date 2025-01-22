После аудита КСП уволен ректор Приморского института развития образования

Приморский краевой институт развития образования остался без ректора после проверки Контрольно-счетной палаты региона. Аудиторы выявили ряд серьезных нарушений, в том числе неправомерное премирование сотрудников, нецелевое расходование средств, а также проблемы с передачей оборудования по проекту «Точка роста» в школы и работой самих комплексов. Итоги проверки КСП направила губернатору и в правоохранительные органы, их на очередном заседании в среду, 22 января, рассмотрел комитет Заксобрания по социальной политике и защите прав граждан. Как проинформировала депутатов зампред правительства Приморья — министр образования Эльвира Шамонова, ректор института уже уволена, передает корр. ИА PrimaMedia.
О результатах проверки на заседании доложила зампред КСП Приморья Валентина Волкова. Проверка обоснованности и целевого использования бюджетных средств на иные цели, выделяемых ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» (ПК ИРО), охватила 2023 и 2024 годы. В этот период институту на иные цели предоставлены субсидии в сумме 1,55 млрд рублей. Из них освоено 1,52 млрд рублей, или на 98,17%.
«Средства освоены в полном объеме и результативно», — отметила зампред палаты.
В частности, проверка показала, что в 2023 году за счет средств субсидий отремонтирован и оснащен необходимым оборудованием Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус», расположенный во Владивостоке, по ул. Спиридонова, 9. На данный момент он является структурным подразделением ПК ИРО. В своих рекомендациях КСП отмечает целесообразность преобразования «Сириуса» в самостоятельное учреждение допобразования, учитывая специфику его деятельности. Также аудиторы отмечают отсутствие в центре системы структурированной кабельной сети с системой контроля и управления доступом и системой видеонаблюдения. На ее создание требуется порядка 32 млн рублей.
При этом в ходе проверки КСП выявила ряд существенных нарушений при обращении ПК ИРО с бюджетными средствами.
В частности, как отмечают аудиторы, институт неправомерно премировал работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА), в сумме 3,5 млн рублей.
Также произведена оплата за буровые работы в сумме 308 тысяч рублей, при этом необходимость проведения работ не подтверждена. По оценке КСП, это является нецелевым расходованием бюджетных средств.
При проверке договоров ответственного хранения оборудования выявлено несоответствие оборудования, которое передали девяти образовательным организациям. Например, двум школам (в Пограничном и Спасском районе) оборудование, купленное в 2023 году, передано только в 2024-м. А ряду школ ПК ИРО передало оборудование вообще без договоров об ответственном хранении.
«Это оборудование для оснащения центров “Точка роста” в шести образовательных организациях и для внедрения цифровой образовательной среды в четырех организациях», — уточнила Валентина Волкова.
В школах КСП провела встречные проверки и установила, что закупленное и переданное оборудование не используется в учебном процессе по разным причинам.
Например, в школе № 74 не используются два интерактивных комплекса «Оптика лазеров» для оснащения инженерного класса общей стоимостью 4,5 млн рублей, потому что нет подключения к системе вентиляции.
В 79-й школе Владивостока две цифровые лаборатории по физике на сумму 168 тысяч рублей были возвращены поставщику в связи с их поломкой. В школе № 5 на острове Русский неисправны цифровая лаборатория по физиологии и цифровая лаборатория по нейротехнологиям.
Но есть и позитивные примеры. Точнее, в отчете аудиторов такой пример один. Предоставленное ПК ИРО в 2023 году оборудование для оснащения инженерных классов (10 — 11 классы) используется в образовательном процессе во 2-й гимназии Владивостока. И, в частности, учащиеся 11 «Р» («Роснефть-класс») приняли участие в соревнованиях среди инженерных классов по судостроению и судоремонту в Санкт-Петербурге, по итогам которых заняли первое место.
Результаты проверки КСП направлены губернатору, в профильное министерство и УМВД РФ по Приморью.
Как заметил глава социального комитета Игорь Чемерис («Единая Россия»), «замечания по институту тревожные».
По словам курирующего образование зампреда правительства Приморья Эльвиры Шамоновой, выводы по этой проверке уже сделаны. Своего поста лишилась ректор. Эту должность с 2022 года занимала Татьяна Мельникова.
«Проверка заставила нас задуматься о некоторых вещах. В отношение передачи имущества Минобразования возьмет на особый контроль и поставит на особый контроль и в самом институте. И также приняты административные меры. Первое. Освобождена от должности ректор “Института развития образования”. По остальным сотрудникам готовятся приказы о наказаниях», — сообщила чиновница.
Неправомерно потраченные средства уже возвращены в краевой бюджет, добавила Шамонова. Что касается центра «Сириус», то руководство края согласно с необходимостью создания отдельной структуры.