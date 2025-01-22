На оборудование красноярских пляжей выделят более 1 млрд рублей

Для решения этой проблемы краевые власти на период с 2025-го по 2027 год выделят муниципалитетам по 175 миллионов рублей ежегодно. Кроме того, средства получат и предприниматели на организацию туристической инфраструктуры — на это на три года предусмотрено почти 560 миллионов рублей.