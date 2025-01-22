На оборудование красноярских пляжей выделят более 1 млрд рублей

Об этом сообщает депутат краевого парламента Алексей Кулеш в своём Telegram-канале.
Одна из главных проблем — нехватка комфортных и безопасных мест для купания. Так, в 2024 году официально работали лишь 19 пляжей на весь Красноярский край. Вторая проблема, которую выделяют депутаты Заксобрания, — ответственность за организацию отдыха у водоёмов.
Алексей Кулеш отметил, что оборудовать места для купания, согласно федеральному законодательству, должны органы местного самоуправления. Однако их бюджеты не позволяют полноценно этим заниматься. Поэтому власти на местах решают эту проблему одним способом — «запрещают купаться везде».
Для решения этой проблемы краевые власти на период с 2025-го по 2027 год выделят муниципалитетам по 175 миллионов рублей ежегодно. Кроме того, средства получат и предприниматели на организацию туристической инфраструктуры — на это на три года предусмотрено почти 560 миллионов рублей.
Депутаты Заксобрания отметили, что из-за нехватки официальных пляжей растёт количество смертей на стихийных местах для купания. Так, в 2021 году в крае утонули 79 человек, в 2022-м — 80, в 2023-м — 86, в 2024-м — 99 человек.