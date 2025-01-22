В аварии с тремя автомобилями пострадала 75-летняя уфимка

Вчера днем, 21 января, в Уфе произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на Лесопарковом проезде. 45-летний мужчина за рулем Kia Rio при повороте столкнулся со встречными Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Outlander. В результате происшествия 75-летняя пассажирка «Киа» получила травмы, ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.
По факту инцидента началось разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.