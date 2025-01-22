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В аварии с тремя автомобилями пострадала 75-летняя уфимка

В Уфе в ДТП с Chevrolet и Mitsubishi пострадала пассажирка Kia.
Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 21 января, в Уфе произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на Лесопарковом проезде. 45-летний мужчина за рулем Kia Rio при повороте столкнулся со встречными Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Outlander. В результате происшествия 75-летняя пассажирка «Киа» получила травмы, ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.

По факту инцидента началось разбирательство.

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