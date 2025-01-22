Впервые расширены возможности нейросетей для проектирования в производстве

ПЕНЗА, 22 января. /ТАСС/. Научный коллектив Пензенского государственного университета (ПГУ) разработал два программных продукта, которые позволяют при моделировании в проектировании использовать нейросети, обученные физическим законам. Разработку можно применять для проектирования в строительстве и машиностроении, при производстве электроаппаратуры, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«В ПГУ разработали два программных продукта, которые могут [использоваться] при проектировании в инженерном деле, строительстве, машиностроении. Процессом моделирования могут заниматься нейронные сети, основанные на физике. Удалось реализовать на таких сетях прямые и обратные задачи моделирования физических полей для неоднородных сред. До этого никому не удавалось достичь такого результата», — говорится в сообщении.
При решении прямой задачи можно рассчитать распределение температуры в многослойной среде, содержащей материалы с различными теплофизическими характеристиками, приводятся слова доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой компьютерных технологий ПГУ Владимира Горбаченко, который является одним из разработчиков. «При решении обратной задачи можно по измеренной температуре в некоторых точках определить характеристики материалов», — цитируют профессора.
По его словам, в настоящее время для расчетов в проектировании используют сложные алгоритмы, в том числе может потребоваться мощное техническое оснащение. Разработка пензенских ученых позволяет значительно упростить и снизить трудоемкость работы, сообщили в министерстве. Было отмечено, что для решения задач использовались нейронные сети, основу обучения которых составили физические законы и математические формулы. Это позволяет учитывать физическое описание проблемы, а не просто заменять данные на более простые параметры.
В министерстве уточнили, что программные продукты помогут подбирать наиболее подходящий материал под определенную задачу (например, при проектировании в строительстве), а также просчитывать температуру в любой интересующей точке (например, при сборке технического оборудования). «В процессе проектирования важно правильно выбрать тот или иной материал для определенной цели, сопоставить и подобрать оптимальную толщину, длину и так далее. Нейросетевая компьютерная программа совершит расчет и выдаст результат», — цитируют Горбаченко.
По его словам, программные продукты можно использовать также в производстве электронной аппаратуры. На разработки ПГУ получены два свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.