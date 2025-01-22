Впервые расширены возможности нейросетей для проектирования в производстве

По его словам, в настоящее время для расчетов в проектировании используют сложные алгоритмы, в том числе может потребоваться мощное техническое оснащение. Разработка пензенских ученых позволяет значительно упростить и снизить трудоемкость работы, сообщили в министерстве. Было отмечено, что для решения задач использовались нейронные сети, основу обучения которых составили физические законы и математические формулы. Это позволяет учитывать физическое описание проблемы, а не просто заменять данные на более простые параметры.