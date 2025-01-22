Губернатор Хоценко: «В Омске на месте стадиона “Сатурн” появится плавательный бассейн»

В Омске на месте бывшего стадиона «Сатурн» в Центральном округе Омска появится большой плавательный бассейн на шесть дорожек. О планах по возведению объекта сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Сегодня, 22 января, глава региона побывал на будущей строительной площадке.