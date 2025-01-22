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Губернатор Хоценко: «В Омске на месте стадиона “Сатурн” появится плавательный бассейн»

Объект будет строится в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт».

Источник: Комсомольская правда

В Омске на месте бывшего стадиона «Сатурн» в Центральном округе Омска появится большой плавательный бассейн на шесть дорожек. О планах по возведению объекта сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Сегодня, 22 января, глава региона побывал на будущей строительной площадке.

«На создание объекта Омская область получила федеральное финансирование в рамках федеральной программы “Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)”. Пользоваться бассейном смогут воспитанники спортивных школ и все желающие», — рассказал губернатор.

На строительство объекта из федерального бюджета выделено 267 млн рублей. Также Омская область получит субсидию на закупку и монтаж оборудования.

Помимо занятий по плаванию, в бассейне будут проводиться соревнования и другие спортивные мероприятия.