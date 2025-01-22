Еще четыре экспресс-маршрута появились в ТиНАО

Для удобства и комфорта пассажиров с 18 января 2025 года в ТиНАО ввели еще четыре экспресс-маршрута. Обновление их сети начали летом 2024-го. Тогда открыли первые пять экспресс-маршрутов, проходящих по Калужскому шоссе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы завершили формирование сети экспресс-маршрутов в ТиНАО: трассы стали понятнее, интервалы короче, а автобусы и электробусы ходят регулярнее. В будни на маршрутах работают 74 современных автобуса и электробуса, от станции метро “Теплый Стан” экспрессы отправляются каждые две минуты. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть наземного транспорта в столице», — отметил Максим Ликсутов.
Маршруты экспрессов подразделяются на три зоны:
— ближнюю — здесь ходят экспрессы Е151 и Е152, которые следуют в Новые Ватутинки и Старые Ватутинки);
— среднюю — это автобусы Е131 и Е132, которые идут до Академический площади Троицка через Октябрьский проспект и микрорайон В;
— дальнюю — зона объединяет маршруты Е141 до усадьбы Кленово, Е142 до Кузовлева, Е143 до Каменки, Е144 до Плескова и Е148 с конечной остановкой в поселке ЛМС.
Чтобы пассажирам было легче ориентироваться на остановках, каждая из этих зон не только обозначена первыми двумя цифрами в номере маршрута, но и имеет свой цвет.
Пересесть на новые экспрессы можно с трех линий метро — на станциях «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии, «Корниловская» Троицкой линии и «Ольховая» Сокольнической линии.