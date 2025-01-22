Еще четыре экспресс-маршрута появились в ТиНАО

Для удобства и комфорта пассажиров с 18 января 2025 года в ТиНАО ввели еще четыре экспресс-маршрута. Обновление их сети начали летом 2024-го. Тогда открыли первые пять экспресс-маршрутов, проходящих по Калужскому шоссе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.