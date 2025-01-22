Экскурсии по столичным вузам проведут в рамках проекта «Зима в Москве»

В рамках проекта «Зима в Москве» прошло уже более 170 мероприятий, подготовленных Мосгорнаследием. Они объединили около миллиона человек. Горожане и туристы могут принять участие в экскурсиях, мастер-классах, лекциях, квизах, играх и других мероприятиях. Более двух тысяч человек стали участниками свыше 100 экскурсий и открыли для себя мир архитектуры столицы, а также места, исторически связанные с зимними московскими традициями.