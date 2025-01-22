Экскурсии по столичным вузам проведут в рамках проекта «Зима в Москве»

Погрузиться в атмосферу студенчества разных эпох, а также узнать о богатой истории и об архитектуре столицы можно на новых экскурсиях, организованных столичным Департаментом культурного наследия (Мосгорнаследие) ко Дню российского студенчества в рамках проекта «Зима в Москве». Гостей приглашают посетить памятники архитектуры, где сегодня размещаются высшие учебные заведения. Для участия необходима регистрация, количество мест ограничено.
«День студента — отличная возможность узнать, как зарождались знаменитые учебные заведения Москвы, и оценить по достоинству работы выдающихся архитекторов. Новые экскурсии позволят лучше прочувствовать связь поколений. Исторические здания Москвы рассказывают о ее прошлом, сохраняя память о великих событиях и выдающихся личностях, а студенты, вдохновляясь им, формируют будущее города, создавая новые проекты и идеи, которые определяют облик столицы», — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Экскурсия по дому Дурасова познакомит с интерьерами одного из лучших примеров зрелого классицизма в Москве. В разное время здесь располагались дворянская усадьба, Практическая академия коммерческих наук и Военно-инженерная академия имени В. В. Куйбышева. Сегодня дом Дурасова — это одно из зданий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Гостей здесь ждут 23 и 27 января.
Экскурсию «Ансамбль Строгановского училища» проведут по комплексу зданий, которые занимает Московский архитектурный институт. 23 и 28 января участники смогут полюбоваться уникальным сочетанием стилей разных эпох, включая классицизм, ренессанс, рациональный модерн и московское барокко. Гид расскажет об истории строительства и особенностях архитектуры.
Прогуляться по Люсиновской улице и зайти в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова можно будет 23 и 27 января. Экскурсанты смогут заглянуть в исторические здания Московского коммерческого института, мужского и женского коммерческих училищ, а также узнают о переименовании заведений в честь Георгия Плеханова.
В День российского студенчества, 25 января, можно посетить центральное здание Московского педагогического государственного университета. Один из старейших вузов России в 2022 году отметил свой 150-летний юбилей. Гости осмотрят атриум, мемориальные лекционные аудитории и зал ученого совета университета.
Участники экскурсии «И дух студенчества нам сладок и приятен» проследят путь развития российского образования от Славяно-греко-латинской академии до Московского университета, пройдя от Никольской улицы до университетского квартала на Моховой улице. Они смогут изучить старинные студенческие традиции (в том числе празднования Татьяниного дня), познакомиться с историей московских меценатов и архитекторов, а также увидеть доходные дома, где жили преподаватели и студенты. Экскурсии пройдут 23, 25 и 26 января (начало в 11:00 и 13:00).
В рамках проекта «Зима в Москве» прошло уже более 170 мероприятий, подготовленных Мосгорнаследием. Они объединили около миллиона человек. Горожане и туристы могут принять участие в экскурсиях, мастер-классах, лекциях, квизах, играх и других мероприятиях. Более двух тысяч человек стали участниками свыше 100 экскурсий и открыли для себя мир архитектуры столицы, а также места, исторически связанные с зимними московскими традициями.
Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.