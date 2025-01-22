Экс-мастера участка «Омскоблводопровода» будут судить за гибель слесаря

Омские следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели слесаря «Омскоблводопровода» при обрушении коллектора в поселке Новоомском. Несчастный случай произошел по вине 39-летнего экс-мастера ремонтно-эксплуатационного участка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Трагедия произошла в Новоомском 6 мая 2024 года. В тот день около 17:00 обрушились одна из стен и перекрытие коллектора. Внутри него в тот момент находились два работника «Омскоблводопровода», которые устраняли аварию. В результате обрушения один из них — 49-летний мужчина — погиб на месте.
Следствие считает, что несчастный случай произошел из-за того, что мастер участка не обеспечил соблюдение требований охраны труда. Он не провел инструктаж по технике безопасности перед началом работ и не предоставил рабочим страховочные тросы и каски.
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, которое повлекло смерть человека по неосторожности, передано в суд. Экс-сотруднику «Омскоблводопровода» может грозить до четырех лет принудительных работ и лишение свободы на такой же срок.
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