Экс-мастера участка «Омскоблводопровода» будут судить за гибель слесаря

Трагедия произошла в Новоомском 6 мая 2024 года. В тот день около 17:00 обрушились одна из стен и перекрытие коллектора. Внутри него в тот момент находились два работника «Омскоблводопровода», которые устраняли аварию. В результате обрушения один из них — 49-летний мужчина — погиб на месте.