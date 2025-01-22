На Байкале повторно вскрыли загадочное захоронение

На одно из захоронений древнего памятника в Иркутской области обратил особое внимание исследователь из Оксфордского университета Рик Шультинг. Он и его коллеги из Великобритании, Канады, России и США изучили место, где нашли располагавшиеся ярусами друг над другом останки двух человек. Это женщина примерно 45 лет, умершая около 6940−6564 лет назад, и неполный скелет (его раскопали в нижнем погребении). Тут не было черепа, но была нижняя челюсть. Кстати, это особенность так называемой китойской культуры. Ее представители в ритуальных целях часто вскрывали могилы и забирали из них черепа покойных.
Ранее ученые считали, что в нижнем погребении могли находиться останки женщины, скончавшейся в возрасте 50 лет. Однако уже на первом этапе исследования несколько радиоуглеродных дат по бедренной кости, ребру и зубам дали противоречивый результат. Выходило, что зубы как будто принадлежат более пожилому человеку. Но тогда это списали на рацион женщины.
Шультинг же организовал дополнительную работу, в ходе которой удалось выяснить, что в действительности челюсть и упомянутые зубы принадлежали другому человеку. Оба индивида, судя по всему, жили больше семи тысяч лет назад. Случайно или в силу определенных намерений эта челюсть попала в погребение, пока неясно. Исследователи заключили, что случай из могильника Шаманка-II кажется «достаточно необычным».
«Но проблема может быть более распространенной, особенно когда речь идет о потревоженных захоронениях», — заявили специалисты, намекая также на деятельность «черных копателей».
Отмечается, что основная часть раскопанных могил разновременного могильника Шаманка-II относится к эпохе неолита. В тот период в Прибайкалье проживали как раз носители китойской археологической культуры. За несколько лет работы на объекте специалисты нашли 97 могил раннего неолита. Там находились останки как минимум 156 человек, а также порядка 15 тысяч артефактов. На этом памятнике обнаружили и несколько ритуальных ям, расположенных рядом с десятком погребений раннего бронзового века. Нашли там и кенотаф.
При раскопках погребальных комплексов археологи нередко сталкиваются с могилами, внутри которых отсутствуют останки человека или их следы, что в научной литературе называется кенотаф. Как правило, он создавался «для души утонувшего или пропавшего без вести человека». Иногда в таких местах встречаются помимо погребального инвентаря имитации воинов.
Ранее останки людей эпохи раннего неолита, которые обнаружили в прибайкальском могильнике Шаманка-II, исследовали биоархеологи. Они выяснили, что основой питания древнего населения являлась речная и озерная рыба, а также байкальские нерпы.
Рыба обеспечивала до 40 процентов рациона. По мнению ученых, данные по нерпам весьма любопытны, поскольку их добыча весьма сложна и сезонно ограничена. Вероятно, их ловили в холодные зимние месяцы, когда Байкал замерзал.
Ученые также выявили, что растительная пища составляла значительную часть рациона (до 23 процентов) древних людей. Это, например, были ягоды. Кроме того, возможно, в качестве пищи использовались побеги рогоза и ивы, которые были доступны до поздней весны или начала лета, а летом и осенью — луб и орехи.