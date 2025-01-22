На Байкале повторно вскрыли загадочное захоронение

На одно из захоронений древнего памятника в Иркутской области обратил особое внимание исследователь из Оксфордского университета Рик Шультинг. Он и его коллеги из Великобритании, Канады, России и США изучили место, где нашли располагавшиеся ярусами друг над другом останки двух человек. Это женщина примерно 45 лет, умершая около 6940−6564 лет назад, и неполный скелет (его раскопали в нижнем погребении). Тут не было черепа, но была нижняя челюсть. Кстати, это особенность так называемой китойской культуры. Ее представители в ритуальных целях часто вскрывали могилы и забирали из них черепа покойных.