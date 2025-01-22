Нобелевский лауреат назвал срок начала испытания созданного с помощью ИИ препарата

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Испытание первого из препаратов, разрабатываемых с помощью искусственного интеллекта (ИИ) для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также нейродегенерации, начнется до конца года. Об этом сообщил газете Financial Times (FT) лауреат Нобелевской премии по химии за 2024 год британец Демис Хассабис на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
«Мы изучаем все основные области заболеваний, и я думаю, что к концу этого года у нас появится первый препарат», — отметил исполнительный директор компании DeepMind (подразделения корпорации Google, занимающегося искусственным интеллектом).
«В среднем требуется 5−10 лет [для открытия] одного препарата, и, возможно, мы могли бы ускорить это в 10 раз, что стало бы невероятной революцией в области здравоохранения», — подчеркнул Хассабис.
По словам ученого, возглавляемая им команда стартапа по разработке лекарств Isomorphic Labs, принадлежащего материнской компании Google — Alphabet, работает сразу над шестью программами совместно с компаниями Eli Lilly и Novartis.
В октябре Нобелевский комитет Шведской академии наук объявил, что Хассабис вместе с американскими учеными Дэвидом Бейкером и Джоном Джампером удостоен премии в области химии за 2024 год. Хассабиса и Джампера отметили за разработку модели на основе технологий искусственного интеллекта AlphaFold2, с помощью которой удалось не только установить структуру всех белков в организме человека, но и предсказать строение более чем 200 млн белков, которые позже были обнаружены у других живых организмов. Код AlphaFold2 находится в открытом доступе. К октябрю 2024 года с ним ознакомились более 2 млн человек из 190 стран.