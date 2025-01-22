Нобелевский лауреат назвал срок начала испытания созданного с помощью ИИ препарата

В октябре Нобелевский комитет Шведской академии наук объявил, что Хассабис вместе с американскими учеными Дэвидом Бейкером и Джоном Джампером удостоен премии в области химии за 2024 год. Хассабиса и Джампера отметили за разработку модели на основе технологий искусственного интеллекта AlphaFold2, с помощью которой удалось не только установить структуру всех белков в организме человека, но и предсказать строение более чем 200 млн белков, которые позже были обнаружены у других живых организмов. Код AlphaFold2 находится в открытом доступе. К октябрю 2024 года с ним ознакомились более 2 млн человек из 190 стран.