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Школьникам Астаны отменили занятия из-за непогоды

АСТАНА, 22 янв— Sputnik. Сильное похолодание отмечают синоптики в Астане. Температура воздуха может снизиться до −35 градусов, предупреждают метеорологи.

Сейчас в Ричмонде: -8° 2 м/с 85% 770 мм рт. ст. -4°
Источник: Акимат Астаны

Если буквально три дня назад температура держалась на уровне −3 градуса и была по-настоящему весенней, то 21 января столицу Казахстана накрыли метели и обильный снегопад. Скорость ветра усилилась, утром 22-го температура воздуха снизилась до −18 градусов.

В связи с ухудшением погоды школьников Астаны перевели на дистанционное обучение, сообщил акимат. Это коснулось учеников с 0 по 9 классы первой и второй смен.

Между тем, на улицы казахстанской столицы вышли 2600 коммунальщиков и свыше 1900 единиц техники.

За прошедшую ночь с 21 на 22 января коммунальные службы вывезли из столицы 4 508 грузовиков снега, это свыше 54 тыс. кубометров снега. С утра 22 января в снегоуборочных работах задействованы свыше 2600 дорожных рабочих и более 1900 единиц спецтехники. Всего же с начала зимнего периода на полигоны из города 290 936 рейсами вывезли более 3,6 млн кубометров снега.

сообщил акимат

В первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам.

В приоритете уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах, отмечает акимат.

В такую морозную погоду сложности возникают и в регионах Казахстана, в 15 областях ограничили передвижение автотранспорта на трассах.

образование