Школьникам Астаны отменили занятия из-за непогоды

За прошедшую ночь с 21 на 22 января коммунальные службы вывезли из столицы 4 508 грузовиков снега, это свыше 54 тыс. кубометров снега. С утра 22 января в снегоуборочных работах задействованы свыше 2600 дорожных рабочих и более 1900 единиц спецтехники. Всего же с начала зимнего периода на полигоны из города 290 936 рейсами вывезли более 3,6 млн кубометров снега.