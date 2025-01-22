В Крыму отремонтируют мост через Северо-Крымский канал, сообщает пресс-служба администрации полуострова.
Объект расположен на автомобильной дороге «Нижнегорский — Лиственное». На мосту длиной 28,5 метров сотрудники дорожной службы восстановят опорные части, улучшат систему воды, покроют новым асфальтом, установят перила.
Кроме того, здесь продолжаются работы по обустройству пешеходной зоны и укреплению откосов. В ведомстве уточнили, что ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Напомним, стало известно, как идут работы по ремонту «Горбатого моста» в Симферополе. Он проходит согласно установленному графику.
Ранее мы писали, до четырех полос расширят дорогу от Симферополя до Джанкоя. Изменения федеральной трассы Р-280 планируют проводить поэтапно до 2030 года.