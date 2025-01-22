Нижегородские спортшколы ждет модернизация в 2025 году

В соцсетях он сообщил, что в ближайшее время начнется реализация дорожной карты, которая включает модернизацию спортивных объектов, создание новой инфраструктуры в муниципальных спортшколах и внедрение спортивных стипендий.
Также в планы входит проведение кубков города по различным видам спорта, таких как футбол, хоккей, баскетбол и волейбол. Важной частью проекта станет увеличение числа совместных тренировок детей и профессиональных спортсменов.
В департаменте физической культуры отметили, что будет улучшена спортивная инфраструктура и модернизировано около 20 спортивных площадок в разных районах города.