Кубань отмечает 82-летие со дня начала освобождения от фашистов

Как рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале, советские войска, продвигаясь от одной станицы к другой, от хутора к хутору, в течение 1943 года шаг за шагом освобождали регион. На территории края захватчики оставили за собой след разрушений: населенные пункты грабили и сжигали при их отступлении. Особое значение в истории освобождения имеют героические сражения под Туапсе, бои за «Малую землю» в Новороссийске и штурм «Голубой линии» в районе Крымска.