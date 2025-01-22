Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубань отмечает 82-летие со дня начала освобождения от фашистов

Ровно 82 года назад, 22 января, началось освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

Красная армия освободила первые районы края — Успенский и Отрадненский.

Как рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале, советские войска, продвигаясь от одной станицы к другой, от хутора к хутору, в течение 1943 года шаг за шагом освобождали регион. На территории края захватчики оставили за собой след разрушений: населенные пункты грабили и сжигали при их отступлении. Особое значение в истории освобождения имеют героические сражения под Туапсе, бои за «Малую землю» в Новороссийске и штурм «Голубой линии» в районе Крымска.

Губернатор отметил, что благодарность каждому, кто боролся за свободу Кубани, остается безграничной. В рамках 80-летия Великой Победы Кондратьев предложил обратиться к страницам военной истории края через проект #80ЛетПобедыКубань, подчеркнув, что память о героях сильнее времени.

памятные даты