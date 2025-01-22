В Калининградской области открылись первые Семейные МФЦ

Калининградцы с детьми могут обратиться за помощью или консультацией в первые Семейные МФЦ, которые открылись в регионе. Как сообщили в министерстве соцполитики, такие МФЦ начали работу на базе двух отделений Центра социальной помощи семье и детям в Калининграде. Обратившимся помогают в оформлении социальных услуг, поиске работы, решении проблем в детско-родительских отношениях.