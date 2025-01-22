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В Калининградской области открылись первые Семейные МФЦ

Родители с детьми могут обратиться за помощью или консультацией.

Источник: Правительство Калининградской области

Калининградцы с детьми могут обратиться за помощью или консультацией в первые Семейные МФЦ, которые открылись в регионе. Как сообщили в министерстве соцполитики, такие МФЦ начали работу на базе двух отделений Центра социальной помощи семье и детям в Калининграде. Обратившимся помогают в оформлении социальных услуг, поиске работы, решении проблем в детско-родительских отношениях.

По словам чиновников, здесь проводят встречи с семьями, в том числе с участием психолога, взаимодействуют с образовательными и другими учреждениями, предлагают услуги. Выработан.

индивидуальный подход и работа в режиме «одного окна». Есть отделения срочной психологической помощи и экстренного реагирования,

Семейные МФЦ ищите в Калининграде по адресам:

  • улица Тихорецкая, 43;
  • набережная Маршала Баграмяна, 18.

Режим работы: понедельник — пятница: 9:00—18:00 с перерывом: 13:00—14:00.

Телефоны: 8 921 710 18 29, 8 921 710 05 27.

В планах открыть такие центры в Черняховске, Краснознаменске и Нестерове.

ЖКХ