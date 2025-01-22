В Калининградской области открылись первые Семейные МФЦ

Калининградцы с детьми могут обратиться за помощью или консультацией в первые Семейные МФЦ, которые открылись в регионе. Как сообщили в министерстве соцполитики, такие МФЦ начали работу на базе двух отделений Центра социальной помощи семье и детям в Калининграде. Обратившимся помогают в оформлении социальных услуг, поиске работы, решении проблем в детско-родительских отношениях.
По словам чиновников, здесь проводят встречи с семьями, в том числе с участием психолога, взаимодействуют с образовательными и другими учреждениями, предлагают услуги. Выработан.
индивидуальный подход и работа в режиме «одного окна». Есть отделения срочной психологической помощи и экстренного реагирования,
Семейные МФЦ ищите в Калининграде по адресам:
- улица Тихорецкая, 43;
- набережная Маршала Баграмяна, 18.
Режим работы: понедельник — пятница:
Телефоны: 8 921 710 18 29, 8 921 710 05 27.
В планах открыть такие центры в Черняховске, Краснознаменске и Нестерове.