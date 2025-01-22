Отец шести детей из Заларинского района погиб на СВО

В последний путь в Заларинском районе проводили отца шестерых приемных детей. Владимир Лазарев погиб при выполнении поставленной задачи на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Заларинского района. Военнослужащему было 50 лет, он занимался воспитанием детей вместе с супругой. Работал в правоохранительных органах города Тулуна.
— Родился и проживал в полной семье. Учился в школе села Моисеевка, окончил 11 классов. В 1995 году заключил контракт с Минобороны на прохождение воинской службы. Служил в Забайкальском крае в селе Песчанка. Был командиром танковой роты, — поделились в администрации.
Когда контракт закончился, герой вернулся в родное село, где стала жить с родителями и вести хозяйство. В 2010 году он вместе с женой переехал в Солерудник, а решение пойти на СВО принял в ноябре 2023 года. Защитника Отечества не стало в июне прошлого года.