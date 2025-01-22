Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский хирург Юрий Козлов из Иркутска провел лекцию в больнице Австралии

Он рассказал коллегам о роботической хирургии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Главный врач Иркутской областной клинической больницы, детский хирург Юрий Козлов отправился в Австралию в качестве приглашенного профессора. Посетил Королевский детский госпиталь Мельбурна «Melbourne Royal Children’s Hospital». Об этом он сообщил в социальных сетях.

— Эта больница является флагманом детского здравоохранения на зеленом континенте. Я познакомился с детской медициной Австралии и «привез» из холодной Сибири материалы по роботической хирургии, — отметил Юрий Козлов.

Также он поделился, что его лекции не остались без внимания и впечатлили коллег из зарубежья.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что массовое ДТП произошло на Кайской горе в Иркутске, есть пострадавшие. По предварительной информации, четыре машины ехали друг за другом, а после столкнулись. Помощь медиков понадобилась одной из пассажирок.