Детский хирург Юрий Козлов из Иркутска провел лекцию в больнице Австралии

Ранее КП-Иркутск сообщала, что массовое ДТП произошло на Кайской горе в Иркутске, есть пострадавшие. По предварительной информации, четыре машины ехали друг за другом, а после столкнулись. Помощь медиков понадобилась одной из пассажирок.