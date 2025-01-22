Расписание электричек изменилось в Нижегородской области с 22 января

Также с 1 февраля поезд № 6719/6720 будет отправляться из Арзамаса в Нижний Новгород в 16:20 ежедневно, кроме пятницы, а № 6717/6718 из Нижнего Новгорода в Сергач будет прибывать на некоторые станции на своем пути в другое время.