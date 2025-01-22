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Расписание электричек изменилось в Нижегородской области с 22 января

Расписание электричек изменилось в Нижегородской области с 22 января, сообщается на сайте ВВППК.

Источник: Нижегородская правда

С 22 января по 8 февраля по другому расписанию будут курсировать поезда № 6503, 6505, 6507 и 6509 из Керженца в Нижний Новгород. Теперь они отправляются в 4:52, 5:30, 5:00 и 6:07 соответственно.

Также с 1 февраля поезд № 6719/6720 будет отправляться из Арзамаса в Нижний Новгород в 16:20 ежедневно, кроме пятницы, а № 6717/6718 из Нижнего Новгорода в Сергач будет прибывать на некоторые станции на своем пути в другое время.

С 7 февраля по пятницам из Арзамаса в столицу ПФО будет отправляться электричка № 6819/6820 в 16:20.

Также с начала февраля поменяют расписание пригородных поездов между Нижний Новгородом и Казанью, а также между Шахуньей и Нижним Новгородом.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что скоростные поезда «Сапсаны» могут вернуться в Нижний Новгород.