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Новороссийск присоединится к акции «Блокадный хлеб»

Акция «Блокадный хлеб» пройдет в Новороссийске 27 января.

Источник: соцсети

Новороссийск присоединится к акции «Блокадный хлеб». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя. Акция пройдет 27 января.

Символом акции станет кусочек хлеба весом 125 граммов. Это была минимальная норма, которую установили зимой 1941−1942 годов в блокадном Ленинграде.

Жителям и гостям Новороссийска дадут символический кусочек хлеба и памятку. Участникам акции расскажут о противостоянии Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Точки, где волонтеры будут раздавать символический хлеб с 10:00 до 12:00, разместят по адресам:

— Южный рынок;

— автовокзал;

— ТЦ «Бон Пассаж»;

— ул. Советов, площадь перед памятником губернатору Волкову;

— площадь перед ж/д вокзалом «Новороссийск»;

— Мысхако, ул. Шоссейная, 34;

— ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, 60 (ДК);

— с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 12 (Центр творчества и ремесел);

— п. Верхнебаканский, ул. Мурзиди (сквер);

с 13:00 до 15:00 волонтеры будут раздавать хлеб по адресам:

— с. Гайдук, ул. Ленина, 1 (парк ДК);

— с. Глебовское, ул. Чехова, 1;

— ст. Раевская, ул. Котова, 48.

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