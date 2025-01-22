Новороссийск присоединится к акции «Блокадный хлеб». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя. Акция пройдет 27 января.
Символом акции станет кусочек хлеба весом 125 граммов. Это была минимальная норма, которую установили зимой 1941−1942 годов в блокадном Ленинграде.
Жителям и гостям Новороссийска дадут символический кусочек хлеба и памятку. Участникам акции расскажут о противостоянии Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Точки, где волонтеры будут раздавать символический хлеб с 10:00 до 12:00, разместят по адресам:
— Южный рынок;
— автовокзал;
— ТЦ «Бон Пассаж»;
— ул. Советов, площадь перед памятником губернатору Волкову;
— площадь перед ж/д вокзалом «Новороссийск»;
— Мысхако, ул. Шоссейная, 34;
— ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, 60 (ДК);
— с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 12 (Центр творчества и ремесел);
— п. Верхнебаканский, ул. Мурзиди (сквер);
с 13:00 до 15:00 волонтеры будут раздавать хлеб по адресам:
— с. Гайдук, ул. Ленина, 1 (парк ДК);
— с. Глебовское, ул. Чехова, 1;
— ст. Раевская, ул. Котова, 48.