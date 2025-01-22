В Красноярске снизился коэффициент ОСАГО

В Красноярске коэффициент снижается с 1,64 до 1,56, в Ачинске, Зeленoгopске, Железногорске, Hopильске, Канске, Лесосибиpске, Минусинске и Haзapoво остается прежним, в остальных населенных пунктах края повышается с 0,92 до 1.
«В основе изменений — анализ выплат по ОСАГО. Там, где прошлый коэффициент не позволял покрывать убытки, его повысили. Такая ситуация, например, сложилась в нескольких городах и населенных пунктах нашего края за пределами краевого центра. Отмечу, что даже там, где коэффициент был увеличен, он остался ниже, чем средний по стране — 1,25. При этом по Красноярску, наоборот, расчеты показали, что есть возможность снизить коэффициент», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
Также Банк России расширил в обе стороны границы тарифного коридора по ОСАГО для общественного транспорта и для мотоциклов и грузовиков. Необходимость расширения тарифного коридора вызвана высокой убыточностью этих категорий транспорта. Так, небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом. Что касается мототранспорта, то за последние годы размер ущерба от аварий по их вине вырос на треть.
Принятые изменения будут способствовать конкуренции между страховщиками в Красноярском крае, позволят устанавливать справедливые тарифы для высокорисковых водителей и стимулируют безаварийное использование транспорта.