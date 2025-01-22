В Красноярске снизился коэффициент ОСАГО

«В основе изменений — анализ выплат по ОСАГО. Там, где прошлый коэффициент не позволял покрывать убытки, его повысили. Такая ситуация, например, сложилась в нескольких городах и населенных пунктах нашего края за пределами краевого центра. Отмечу, что даже там, где коэффициент был увеличен, он остался ниже, чем средний по стране — 1,25. При этом по Красноярску, наоборот, расчеты показали, что есть возможность снизить коэффициент», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.