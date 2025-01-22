Грузовик пытался вывезти из России в Казахстан кору сосны без документов

Грузовик с казахстанскими номерами следовал из Новосибирска в Петропавловск с 1496 почвобрикетами для растений и 600 единицам сосновой коры. При досмотре на границе выяснилось, что у водителя не было фитосанитарного сертификата, который мог подтвердить безопасность груза.