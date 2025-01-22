Грузовик пытался вывезти из России в Казахстан кору сосны без документов

Во вторник, 21 января, сотрудники Россельхознадзора и таможни предотвратили нелегальный ввоз крупной партии почвобрикетов для растений и коры сосны в Казахстан. Автомобиль с подкарантиной продукцией задержали на пункте пропуска через госграницу «Исилькульский», сообщили в пресс-службе ведомства.
Грузовик с казахстанскими номерами следовал из Новосибирска в Петропавловск с 1496 почвобрикетами для растений и 600 единицам сосновой коры. При досмотре на границе выяснилось, что у водителя не было фитосанитарного сертификата, который мог подтвердить безопасность груза.
После проверки автомобиль вернули в Россию для оформления необходимых документов на груз. В отношении перевозчика составили протокол об административном правонарушении за нарушение правил перевозки подкарантиной продукции.
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