В Симферополе на сутки отключат воду

Отключение коснется микрорайона Мате Залки, улиц Центральной, Осипенко, Камчатской Александровской, Кременчугской, Фомина, Раснецова, Алексеева, Оленчука в микрорайоне Битак. Также воды не будет по ряду улиц в микрорайонах Солнечная долина и Старый город. Кроме того, частичные отключения запланированы по улицам Гурзуфская, Киевская, Суходольная, 51-й Армии, Воровского.