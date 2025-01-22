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В Симферополе на сутки отключат воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. Часть Симферополя 23 января останется без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Об этом предупредили в компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, воды не будет с 8:00 23 января. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 8 часам утра на следующий день.

Отключение коснется микрорайона Мате Залки, улиц Центральной, Осипенко, Камчатской Александровской, Кременчугской, Фомина, Раснецова, Алексеева, Оленчука в микрорайоне Битак. Также воды не будет по ряду улиц в микрорайонах Солнечная долина и Старый город. Кроме того, частичные отключения запланированы по улицам Гурзуфская, Киевская, Суходольная, 51-й Армии, Воровского.

На время отключения абонентов обещают обеспечить привозной водой.

ЖКХ