Более 500 рекламных конструкций демонтировали в Иркутске за год

В Иркутске за год демонтировали более 500 различных рекламных конструкций. Все они были установлены незаконно, без согласования с администрации областного центра. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе есть схема мест, где можно размещать рекламные стенды, баннеры и прочую атрибутику. В 2022 году количество размещенных мест было сокращено в три развита. Так на сегодня реклама может появиться в установленных 455 местах, в них включены даже стелы индивидуальных проектов.