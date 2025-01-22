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Более 500 рекламных конструкций демонтировали в Иркутске за год

Места, где можно разместить рекламу в Иркутске определены на схеме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске за год демонтировали более 500 различных рекламных конструкций. Все они были установлены незаконно, без согласования с администрации областного центра. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе есть схема мест, где можно размещать рекламные стенды, баннеры и прочую атрибутику. В 2022 году количество размещенных мест было сокращено в три развита. Так на сегодня реклама может появиться в установленных 455 местах, в них включены даже стелы индивидуальных проектов.

— Кроме того, определены 94 места размещения электронных экранов на муниципальных и государственных зданиях, а также отдельно стоящих. Конструкции, установленные на частных зданиях, не вносятся в схему, но требуют разрешения администрации, — поделились в администрации города.

Важно, что порядок размещения рекламы регулирует федеральный закон и незаконные конструкции нужно демонтировать. Что касается 2025 года то снос несанкционированных объектов продолжится. В планах убрать уже 280 рекламных щитов, баннеров и вывесок.