В Крыму и Севастополе вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом грунта

«В Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое; очищено почти 184 километра береговой линии. Всего собрано свыше 501 тонны загрязненного песка и грунта; вывезено более 488 тонн; на берегу остается свыше 13 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 244 тонн загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.
К ликвидации последствий ЧС привлечены более 5 тысяч человек и свыше 670 единиц техники.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.