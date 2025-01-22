Спрос на персонал вырос на 15% в Иркутской области за 2024 год

Специалисты рассказали об итогах прошлого 2024 года на рынке труда в Иркутской области. Оказалось, что количество открытых вакансий выросло на 15% по сравнению с предложениями 2023, а в целом по стране отметили прирост на 20%. Об этом КП-Иркутск сообщили аналитики hh.ru.
Больше всего работодатели нуждались в кадрах из направлений «Рабочий персонал» (32% от всех вакансий), «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (по 21%). В топ попали специалисты транспорта, логистики, перевозок (19%), а также продаж и обслуживания клиентов (17%).
Больше всего потребность выросла в работниках, разбирающихся в таких сферах как «Туризм, гостиницы, рестораны» (+26% вакансий по сравнению с 2023), «Рабочий персонал» (+24%), «Искусство, развлечения, массмедиа», «Страхование» (+22%) и «Строительство, недвижимость» (+21%).
— В это время активность соискателей росла быстрее работодателей. Это стало новым трендом на рынке труда, жители региона открыли или обновили на 22% больше резюме, чем в 2023 году (в целом по стране +15%). Самый высокий интерес проявляли к труду в таких направлениях, как «Рабочий персонал» (23% от всех открытых и обновленных резюме в 2024 году), «Транспорт, логистика, перевозки» (18%), «Продажи, обслуживание клиентов» (16%) и «Строительство, недвижимость» (15%), — уточнили в пресс-службе hh.ru.
Наиболее заметный приток кадров отметили в сферах «Автомобильного бизнеса» (+55% резюме год к году), «Туризма, гостиниц, ресторанов» (+30%). А также «Рабочего персонала» (+26%) и «Транспорта, логистики, перевозок» (+25%). Снизился интерес розничной торговле (-16%) и страхованию (-4%).
Кстати, по итогам декабря 2024 на одну вакансию в регионе приходится 4,7 резюме, при норме четыре резюме. Соответственно, сохраняется умеренный уровень конкуренции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водители стали самыми востребованными специалистами в Иркутской области в 2024.