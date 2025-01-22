Спрос на персонал вырос на 15% в Иркутской области за 2024 год

— В это время активность соискателей росла быстрее работодателей. Это стало новым трендом на рынке труда, жители региона открыли или обновили на 22% больше резюме, чем в 2023 году (в целом по стране +15%). Самый высокий интерес проявляли к труду в таких направлениях, как «Рабочий персонал» (23% от всех открытых и обновленных резюме в 2024 году), «Транспорт, логистика, перевозки» (18%), «Продажи, обслуживание клиентов» (16%) и «Строительство, недвижимость» (15%), — уточнили в пресс-службе hh.ru.