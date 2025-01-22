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Проект гостиницы на левобережье Ростова-на-Дону прошел экспертизу

В Ростове утвердили проект строительства гостиницы на левом берегу Дона.

Источник: Комсомольская правда

Проект гостиницы на улице Левобережной в Ростове-на-Дону успешно прошел экспертизу. Информация об этом опубликована на портале ГИС ЕГРЗ.

Речь идет об объекте гостиничного обслуживания со встроенными помещениями общественного питания, а также спортивного и торгового назначения.

Планы и сметы, подготовленные компанией «ТВСпроект» по запросу заказчика, проверили эксперты «Единого центра строительства». Решение утвердили 16 января 2025 года.

Известно, что возведением объекта занимается «Специализированный застройщик “Ривердонпарк”. Отметим, в июле 2024 года компания с похожим названием уже получала положительное заключение по строительству гостиницы на левом берегу Дона. Тогда проект по заказу разрабатывал индивидуальный предприниматель.