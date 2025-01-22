Проект гостиницы на левобережье Ростова-на-Дону прошел экспертизу

Известно, что возведением объекта занимается «Специализированный застройщик “Ривердонпарк”. Отметим, в июле 2024 года компания с похожим названием уже получала положительное заключение по строительству гостиницы на левом берегу Дона. Тогда проект по заказу разрабатывал индивидуальный предприниматель.