22 января в Новоселовском районе открыли ледовую переправу через Красноярское водохранилище. Как рассказали в краевом МЧС, она находится на автодороге Новоселово — Пристань. Грузоподъемность объекта составляет две тонны.
Спасатели напоминают: выезд на лед вне официально открытых ледовых переправ запрещен. Это не только опасно для жизни, но и может привести к административному наказанию.
Ранее мы писали, что карьер Восточный, который находится в Северо-Енисейском районе, попал в Книгу рекордов России как самый глубокий золотодобывающий карьер, отрабатываемый открытым способом.