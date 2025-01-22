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В Новоселовском районе открыли ледовую переправу

В Красноярском крае открыли еще одну ледовую переправу.

Источник: Соцсети

22 января в Новоселовском районе открыли ледовую переправу через Красноярское водохранилище. Как рассказали в краевом МЧС, она находится на автодороге Новоселово — Пристань. Грузоподъемность объекта составляет две тонны.

Спасатели напоминают: выезд на лед вне официально открытых ледовых переправ запрещен. Это не только опасно для жизни, но и может привести к административному наказанию.

Ранее мы писали, что карьер Восточный, который находится в Северо-Енисейском районе, попал в Книгу рекордов России как самый глубокий золотодобывающий карьер, отрабатываемый открытым способом.