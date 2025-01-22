В «Сириусе» создадут новые технологии производства молочнокислых заквасок

Специалистам уже удалось получить штаммы молочнокислых бактерий для создания заквасок и изучить их геном. На данный момент идет работа над методиками, позволяющими бактериям выживать при заморозке и сушке. Это необходимо для сохранения активности заквасок при длительном хранении и транспортировке. Также ученые отобрали наиболее полезные штаммы и исследуют способность бактерий оказывать положительное влияние на показатели здоровья и самочувствия человека.