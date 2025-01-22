В «Сириусе» создадут новые технологии производства молочнокислых заквасок

СИРИУС /федеральная территория/, 22 января. /ТАСС/. Ученые университета «Сириус» разрабатывают новые технологии производства молочнокислых заквасок, которые заменят импортные. В рамках проекта исследователи создали специальную компьютерную программу для анализа взаимодействия микроорганизмов, сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории Сириус.
«Ученые из университета “Сириус” разрабатывают технологии производства молочнокислых заквасок, способные заменить импортные культуры микроорганизмов. Исследователи изучили геном бактерий, разработали методику их заморозки и создали компьютерную программу для анализа взаимодействия микроорганизмов», — сказали в пресс-службе, уточнив, что эти разработки исследователей помогут создавать закваски для традиционных кисломолочных продуктов народов России.
В университете отмечают, что российские компании закупают порядка 90% молочнокислых заквасок за рубежом. Помимо этого, технологии создания заквасок в России во многом остались на уровне 1980-х годов, считают исследователи «Сириуса». Они намерены решить эти вопросы, сформировав собственную технологию подготовки закваски для ее дальнейшего использования в промышленных масштабах.
Специалистам уже удалось получить штаммы молочнокислых бактерий для создания заквасок и изучить их геном. На данный момент идет работа над методиками, позволяющими бактериям выживать при заморозке и сушке. Это необходимо для сохранения активности заквасок при длительном хранении и транспортировке. Также ученые отобрали наиболее полезные штаммы и исследуют способность бактерий оказывать положительное влияние на показатели здоровья и самочувствия человека.
Кроме того, в рамках проекта ученые изучат возможность акклиматизации растений южных стран на федеральной территории Сириус, специалисты ведут работу с каштаном белым и растениями семейства бобовых. Для успешного культивирования каштана разрабатываются методики получения безвирусных саженцев, а для бобовых — ведется поиск генов, ответственных за адаптацию к влажному субтропическому климату.
Об университете.
Научно-технологический университет «Сириус» создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, климата, клинической психологии. В исследования с первых дней включены студенты магистратуры и аспирантуры.