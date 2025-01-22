В Калининградской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

В Калининградской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. За медицинской помощью с симптомами заболевания острыми респираторными инфекциями обратились 3647 человек. Наибольший уровень заболеваемости отмечен среди детей 3−6 лет. Лабораторно подтверждено 68 случаев гриппа, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Только в Калининграде за неделю заболело 2187 человек.
63 жителям области получили диагноз коронавирусной инфекции. Это на 8% больше, чем неделю назад.
При этом врачи отмечают, что все эти показатели все еще ниже среднего многолетнего уровня.