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В Калининградской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Заболевших становится все больше и больше.

В Калининградской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. За медицинской помощью с симптомами заболевания острыми респираторными инфекциями обратились 3647 человек. Наибольший уровень заболеваемости отмечен среди детей 3−6 лет. Лабораторно подтверждено 68 случаев гриппа, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Только в Калининграде за неделю заболело 2187 человек.

63 жителям области получили диагноз коронавирусной инфекции. Это на 8% больше, чем неделю назад.

При этом врачи отмечают, что все эти показатели все еще ниже среднего многолетнего уровня.

здоровье