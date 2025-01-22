На побережье Черного моря выявили новые случаи выброса нефтепродуктов

По данным министерства, с береговой линии в Крыму и Севастополе собрали и вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом и нефтепродуктами грунта и песка. К ликвидации последствий ЧС привлекли более пяти тысяч человек и свыше 670 единиц техники.