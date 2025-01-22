На побережье Черного моря выявили новые случаи выброса нефтепродуктов

«На двадцати участках проведения работ зафиксированы случаи выброса фракций нефтепродуктов», — заявили в ведомстве.
По данным министерства, с береговой линии в Крыму и Севастополе собрали и вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом и нефтепродуктами грунта и песка. К ликвидации последствий ЧС привлекли более пяти тысяч человек и свыше 670 единиц техники.
Кроме того, специалисты завершили работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных во вторник.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос «Волгонефти-212».
По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Десятого января из трещины на корме «Волгонефти-239», остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.