В Забайкалье мужчина решил жениться в 93 года

В Забайкальском крае раскрыли возраст самых взрослых женихов и невест. Как сообщили в пресс-службе краевого ЗАГСа, самому взрослому жениху в 2024 году было 93 года. А вот 84-летняя сибирячка стала невестой с самым солидным возрастом.
— Еще десять лет назад браки заключались наиболее часто в возрасте 20−26 лет. Сегодня в подавляющем большинстве возраст вступления в брак составляет 25−34 года. Более позднее создание семьи — это общемировая тенденция, — поделилась руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.
Для сравнения за 2020 год самый большой возраст вступления в брак составил 91 год, а в 2023 году жениху было 86 лет, а «солидной» невесте 80.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что тарифы ОСАГО изменится в Иркутской области с 27 января 20225 года. Это связано с установкой нового территориального коэффициента.