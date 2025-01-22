В Забайкалье мужчина решил жениться в 93 года

— Еще десять лет назад браки заключались наиболее часто в возрасте 20−26 лет. Сегодня в подавляющем большинстве возраст вступления в брак составляет 25−34 года. Более позднее создание семьи — это общемировая тенденция, — поделилась руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.