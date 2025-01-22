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Сысерть примет главный старт «Лыжни России» в Свердловской области

В Свердловской области началась подготовка к 43-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2025».

Главный старт состоится 8 февраля.

Как сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, центральной площадкой «Лыжни России» станет Сысерть. Главному старту будет предшествовать декада лыжного спорта.

Дистанция главного забега составит 2025 метров. Также 8 февраля пройдет патриотический забег «Герои нашего времени», посвящённый Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На старт выйдут ветераны боевых действий, представители силовых ведомств.

Массовые забеги в образовательных учреждениях Свердловской области начнутся с конца января. Всем участникам «Лыжни России» нужно пройти регистрацию на едином портале государственных услуг. Регистрация завершится 6 февраля.

Планируется, что в Свердловской области будет создано 80 площадок для желающих принять участие в «Лыжне России».

«МК-Урал» ранее писал, что в Кубке главы Екатеринбурга по лыжным гонкам приняли участие как спортсмены-любители, так и профессионалы. Победу среди профессионалов-женщин одержала Анастасия Игнатьева. Золото среди профессионалов-мужчин завоевал Денис Спицов.

Призеры чемпионата получили медали и ценные подарки. Вручил награды глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Призовой фонд составил 1 000 000 рублей.