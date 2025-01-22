Сысерть примет главный старт «Лыжни России» в Свердловской области

«МК-Урал» ранее писал, что в Кубке главы Екатеринбурга по лыжным гонкам приняли участие как спортсмены-любители, так и профессионалы. Победу среди профессионалов-женщин одержала Анастасия Игнатьева. Золото среди профессионалов-мужчин завоевал Денис Спицов.