Сысерть примет главный старт «Лыжни России» в Свердловской области

Главный старт состоится 8 февраля.
Как сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, центральной площадкой «Лыжни России» станет Сысерть. Главному старту будет предшествовать декада лыжного спорта.
Дистанция главного забега составит 2025 метров. Также 8 февраля пройдет патриотический забег «Герои нашего времени», посвящённый Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На старт выйдут ветераны боевых действий, представители силовых ведомств.
Массовые забеги в образовательных учреждениях Свердловской области начнутся с конца января. Всем участникам «Лыжни России» нужно пройти регистрацию на едином портале государственных услуг. Регистрация завершится 6 февраля.
Планируется, что в Свердловской области будет создано 80 площадок для желающих принять участие в «Лыжне России».
«МК-Урал» ранее писал, что в Кубке главы Екатеринбурга по лыжным гонкам приняли участие как спортсмены-любители, так и профессионалы. Победу среди профессионалов-женщин одержала Анастасия Игнатьева. Золото среди профессионалов-мужчин завоевал Денис Спицов.
Призеры чемпионата получили медали и ценные подарки. Вручил награды глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Призовой фонд составил 1 000 000 рублей.