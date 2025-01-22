Под Новосибирском на СКИФ начали испытания системы сейсмических станций

Как отметили в пресс-службе, частицы в пучке электронов на синхротроне будут сильно сконцентрированы, поэтому даже мельчайшие возмущения почвы будут заметно влиять на его размер и стабильность, следовательно, и на яркость излучения. При превышении допустимого уровня вибрационного шума система мониторинга будет оповещать пользователей, а система обратной связи оперативно скорректирует положение пучка электронов, купируя негативное влияние сейсмической обстановки на эффективность работы источника СИ.