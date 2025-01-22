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Под Новосибирском на СКИФ начали испытания системы сейсмических станций

От вибрационной стабильности установки напрямую зависит качество экспериментов, которые будут проводиться на исследовательских станциях, сообщили в пресс-службе установки.

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Испытание сети сейсмических станций для бесперебойного мониторинга и анализа вибрационной обстановки началось на площадке синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), строящегося под Новосибирском. От вибрационной стабильности установки напрямую зависит качество экспериментов, которые будут проводиться на исследовательских станциях, сообщили в пресс-службе установки.

«Сейсмометры будут непрерывно передавать данные в систему, которая при помощи разработанных программных алгоритмов сможет анализировать вибрационный фон, фиксировать микросейсмические колебания и оповещать пользователей о возникающих возмущениях. Специально обученная нейронная сеть будет распознавать источник шума и заносить в каталог точное время его возникновения и координаты», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, частицы в пучке электронов на синхротроне будут сильно сконцентрированы, поэтому даже мельчайшие возмущения почвы будут заметно влиять на его размер и стабильность, следовательно, и на яркость излучения. При превышении допустимого уровня вибрационного шума система мониторинга будет оповещать пользователей, а система обратной связи оперативно скорректирует положение пучка электронов, купируя негативное влияние сейсмической обстановки на эффективность работы источника СИ.

«Все данные об уровне шумов и их источниках будут занесены в каталог сейсмических событий с указанием точного времени. Это принципиально важно для пользователей — исследователей, которые проводят эксперименты на станциях», — приводятся в сообщении слова заведующего отделом ускорительных систем СКИФ Григория Баранова.

О СКИФ.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — это установка класса «мегасайенс» с синхротроном, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. СКИФ представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования. Установка позволит проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках.