В Иркутске очищают остановки общественного транспорта

«За два дня привели в порядок остановки на улицах Карла Либкнехта, Марата, Свердлова, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Баррикад, Шевцова, Напольная, Некрасова, Рабочего Штаба, Ремесленная, Култукская и других. К уборке приступаем рано утром: очищаем заездные карманы, тротуары и лестницы, расположенные рядом с остановочными павильонами. При необходимости задействуем технику», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Комплексную уборку также провели на Партизанской, Александра Невского, Лыткина, Подгорной, Борцов Революции, Дыбовского, Братской, Дорожной, Урожайной, Чкалова, Сибирской, Ядринцева, Ржанова, Карла Маркса, Советской, Сурнова, Томсона, Розы Люксембург, Боткина, Джамбула, Лермонтова, Аксакова, Ярославского, 2-й Железнодорожной. Всего с начала недели с городских улиц вывезли около трех тысяч тонн снега, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Расчистку тротуаров выполнили на Верхней Набережной, Цимлянской, Байкальской, Депутатской, Волжской, Ширямова, Седова, Иркутской, 30-й Дивизии, Желябова, Сухэ-Батора, Российской, Каландаришвили, Подаптечной, Баумана, Полярной, Генерала Доватора, Норильской, Академика Образцова, Помяловского, Захарова, Профсоюзной, Академической. Кроме того, очищены подходы к Иркутскому, Академическому, Глазковскому, Иннокентьевскому мостам, а также к путепроводам на улицах Джамбула и Седова. Под контролем МКУ «Городская среда» ведется уборка парков и скверов. На придомовых территориях работы организованы силами управляющих организаций.