В Иркутске очищают остановки общественного транспорта

Расчистку тротуаров выполнили на Верхней Набережной, Цимлянской, Байкальской, Депутатской, Волжской, Ширямова, Седова, Иркутской, 30-й Дивизии, Желябова, Сухэ-Батора, Российской, Каландаришвили, Подаптечной, Баумана, Полярной, Генерала Доватора, Норильской, Академика Образцова, Помяловского, Захарова, Профсоюзной, Академической. Кроме того, очищены подходы к Иркутскому, Академическому, Глазковскому, Иннокентьевскому мостам, а также к путепроводам на улицах Джамбула и Седова. Под контролем МКУ «Городская среда» ведется уборка парков и скверов. На придомовых территориях работы организованы силами управляющих организаций.