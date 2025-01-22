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В Татарстане наблюдается нехватка двух тысяч учителей и свыше тысячи воспитателей

В Татарстане наблюдается нехватка двух тысяч учителей и свыше тысячи воспитателей. Об этом на пресс-конференции в Казани сообщил глава регионального Минобрнауки Ильсур Хадиуллин.

Наиболее дефицитные специальности среди школьных педагогов — учитель математики (344 человека), русского языка (334), начальных классов (310), иностранного языка (180), физики (124), истории (94), информатики (86) и химии (77). Больше всего специалистов не хватает в школах Казани, Набережных Челнов, а также в Нижнекамского, Высокогорского, Лаишевского и Альметьевского районов.

По словам министра, в прошлом году в школы пришли около тысячи молодых преподавателей. Однако после года работы обычно уходят 23% специалистов, а в последующие два года — еще около 30%.

Он подчеркнул необходимость федеральной программы поддержки молодых учителей и предложил вернуть практику обязательной отработки для тех, кто учился за счет бюджета.

По его мнению, молодые педагоги должны оставаться в системе образования минимум три года, так как это позволит им углубиться в процесс и остаться, если не насовсем, то надолго.

Хадиуллин также отметил, что надбавка для молодых учителей в 3,5 тысячи рублей не является достаточной, она должна составлять минимум 7,5−10 тысяч.

В сфере образования Татарстана сегодня трудятся более 76 тысяч педработников, включая 32 тысячи учителей.

образование