Обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки

Во вторник краевой оперштаб заявил о расширении зоны мониторинга из-за обнаружения мазута на побережье Азовского моря. Размер фракций нефтепродукта, обнаруженных на берегу Азовского моря в Славянском районе, достигал 45 сантиметров.
«Ранее на 8,5 километре берега Азовского моря, в районе урочища Кучугуры, обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов. Работы по сбору отходов завершены», — говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.