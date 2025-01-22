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Обнаруженные на побережье Азовского моря выбросы мазута убрали за сутки

КРАСНОДАР, 22 янв — РИА Новости. Работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных во вторник, завершены, сообщили в МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

Во вторник краевой оперштаб заявил о расширении зоны мониторинга из-за обнаружения мазута на побережье Азовского моря. Размер фракций нефтепродукта, обнаруженных на берегу Азовского моря в Славянском районе, достигал 45 сантиметров.

«Ранее на 8,5 километре берега Азовского моря, в районе урочища Кучугуры, обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов. Работы по сбору отходов завершены», — говорится в сообщении.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.