Новосибирцам рассказали, как выжить в сильную метель

При нахождении на улице во время порывов ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. Осмотритесь вокруг — важно находиться вдали от всего, что может оторваться или упасть. Не приближайтесь к оборванным проводам и колеблющимся предметам, так как они могут представлять опасность.