Новосибирцам рассказали, как выжить в сильную метель

Об этом сообщают спасатели МАСС в соцсетях.
Особенно важно не оставлять детей без присмотра на улице и провести с ними профилактическую беседу о возможных опасностях.
Жителям рекомендовано надежно закрыть все окна в домах и квартирах. С незастеклённых балконов и лоджий следует убрать все предметы, которые могут выпасть под воздействием сильного ветра. Также стоит избегать использования лифта, так как существует вероятность отключения электросети.
При нахождении на улице во время порывов ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. Осмотритесь вокруг — важно находиться вдали от всего, что может оторваться или упасть. Не приближайтесь к оборванным проводам и колеблющимся предметам, так как они могут представлять опасность.
Без крайней необходимости рекомендуется оставаться в помещениях.