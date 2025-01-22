Уфимские гаишники поймали за рулем «двенашки» пьяного подростка

Все случилось в деревне Староалександровка. Инспекторы ГАИ остановили ВАЗ 2112, за рулем которой был 17-летний парень, от которого пахло алкоголем. На место была вызвана мама нарушителя. При ней провели медосвидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,387 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, выяснилось, что «двенашка» не была зарегистрирован в установленном порядке в Госавтоинспекции.