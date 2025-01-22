Уфимские гаишники поймали за рулем «двенашки» пьяного подростка

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого подростка. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Все случилось в деревне Староалександровка. Инспекторы ГАИ остановили ВАЗ 2112, за рулем которой был 17-летний парень, от которого пахло алкоголем. На место была вызвана мама нарушителя. При ней провели медосвидетельствование на состояние опьянения. Результат показал 0,387 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, выяснилось, что «двенашка» не была зарегистрирован в установленном порядке в Госавтоинспекции.
На подростка составили административный материал. Также ему грозит «уголовка», поскольку его уже не в первый раз ловят на таком преступлении. Автомобиль, которым управлял юноша, отправили на спецстоянку.
Собранные на молодого человека материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В поступках родителей правоохранители усматривают признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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