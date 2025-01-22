Минский метрополитен сказал про бесплатный проезд в воскресенье, 26 января

В сообщении сказано, что 26 января 2025 года в день выборов президента Беларуси в метро Минска для пассажиров будет организован бесплатный проезд. Кроме того, в метрополитене уточнили, что движение поездов на трех линиях метро будет организовано по графику выходного дня.