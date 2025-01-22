Минский метрополитен сказал про бесплатный проезд в воскресенье, 26 января. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
В сообщении сказано, что 26 января 2025 года в день выборов президента Беларуси в метро Минска для пассажиров будет организован бесплатный проезд. Кроме того, в метрополитене уточнили, что движение поездов на трех линиях метро будет организовано по графику выходного дня.
Ранее «Минсктранс» сказал про бесплатный проезд в общественном транспорте 26 января.
Тем временем Минтранс заявил, что цены на такси в Беларуси стабилизировались.
Кроме того, мы собрали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над Павлюченковой из России в четвертьфинале Australian Open: «Честно говоря, я сегодня просто молилась».