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Матч воронежского «Факела» и боснийского «Железничара» отменили

Официальная причина — плохая погода.

Источник: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте

Матч «Факела» с клубом «Железничар» из столицы Боснии и Герцеговины Сараево отменили из-за плохой погоды. Об этом сообщили на странице воронежского клуба ВКонтакте.

Эта игра могла бы стать вторым матчем «Факела» на турецких сборах. Причем потенциальный соперник был бы серьезным — «Железничар» идет на четвертом месте в элитном дивизионе Боснии и Герцеговины.

Пока же получается, что матч со «Спартаком» из Субботицы, находящемся на 13 месте в Суперлиге Сербии, остается единственным. Напомним, в нем «Факел» победил 2:1, дубль сделал нападающий Владимир Ильин.