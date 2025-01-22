В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. В Крыму выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю зарегистрировано почти 5,5 тысяч заболевших. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.