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В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости Крым. В Крыму выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, за неделю зарегистрировано почти 5,5 тысяч заболевших. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

ОРВИ в Крыму и Севастополе.

«На последней отчетной неделе зарегистрировано 5443 заболевших, показатель на 10 тысяч населения 28,5, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 46,3%», — говорится в сообщении.

В Севастополе за прошедшую неделю заболели ОРВИ 2004 человека, показатель на 10 тысяч населения — 35,7, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 40,9%.

В Роспотребнадзоре уточнили, что заболеваемость на полуострове обусловлена в основном респираторными вирусами преимущественно не гриппозной этиологии. Однако активизировалась и циркуляция вирусов гриппа.

Неделей ранее в Крыму регистрировали 2406 заболевших ОРВИ, в Севастополе — 1035.

Ситуация с коронавирусом в Крыму.

За период с 13 по 19 января в Крыму зарегистрировано 35 случаев новой коронавирусной инфекции, в Севастополе — 30. Уровень заболеваемости выше на 85% по сравнению с предыдущей неделей, заметили в ведомстве.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России за неделю выросла заболеваемость ОРВИ почти на 30%. При этом в 49 регионах страны превышен среднероссийский показатель.

Кроме того, зарегистрировано 9,6 тысяч случаев COVID-19, что на 2,8% выше, чем на прошлой неделе.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, у учеников одной из школ Керчи выявили микоплазменную пневмонию, учебное заведение перевели на дистанционное обучение.

образование