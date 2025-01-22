Несколько выделенных полос создадут в Ростове-на-Дону в 2025 году

Несколько выделенных полос для общественного транспорта планируют организовать в Ростове-на-Дону в 2025 году. Эту информацию указали в городском плане регулярных перевозок на будущие пять лет.
Выделенное пространство для автобусов собираются создать на улице Малиновского, в обоих направлениях от Стачки до Таганрогской. Общая протяженность такого пути должна составлять 11,2 км. На это из местного бюджета намерены выделить 12,9 млн рублей.
Физически обособить выделенную полосу собираются также на проспекте Стачки, в обоих направлениях от площади 5-го Донского Корпуса до улицы Малиновского. В этом случае протяженность пути составит 12,3 км, а требуемая сумма — 14,1 млн рублей.
Выделенную полосу в обоих направлениях обещают обустроить и на проспекте Ленина, на участке от переулка Ашхабатского до переулка Сельскохозяйственного. В целом это 3,6 км, на выполнение работ потребуется 4,1 млн рублей.
Также расширить дорогу на одну полосу под будущую выделенку планируют на проспекте Шолохова, от переулка Сборного до Октябрьской площади. Всего на 0,5 км пути для автобусов должны потратить 577,1 тысячи рублей.